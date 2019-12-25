За полгода чат-бот "ТЭКа" обработал более 71 тысячи обращений от петербуржцев

Петербуржцы обращались в службу через сайт. социальные сети и по электронной почте.

За полгода чат-бот "ТЭКа" на сайте обработал 71 812 обращений от петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе организации 22 июля.

Чаще всего петербуржцы обращались касательно показаний счетчиков в авторежиме – 38 390 обращений. На втором месте находится раздел – вопросы по начислениям и квитанциям – 4038 обращений. И на третьем месте расположился раздел – технологические нарушения, в который поступило 737 сообщений.

Ещё 1752 сообщения петербуржцы отправили на электронную почту компании. Так, 1209 писем пришло касательно тарифов, счетов, расчетов за потребленную тепловую энергию и горячее водоснабжение. Ещё 147 сообщений касались приборов учета, их установки и эксплуатации, снятия показаний. Также по вопросам качества горячей воды написали 53 человека, по договорам теплоснабжения – 46 человек и по ремонту теплосетей – 29 человек. В пресс-службе добавили, что 420 сообщений также поступили в социальные сети организации.

Ранее мы писали, что "ТЭК" взыскал рекордную сумму долгов за последние 5 лет.

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