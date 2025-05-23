За первый день "Литературной почты" в Петербурге распространено 3157 открыток

Каждый желающий имеет возможность совершенно бесплатно отправлять почтовую корреспонденцию по любому адресу в пределах России.

22 мая стартовал XX юбилейный Международный книжный фестиваль на Дворцовой площади, а также возобновила свою деятельность традиционная "Литературная почта" от издания "Петербургский дневник". Первый же день мероприятия показал впечатляющую активность посетителей — общее количество розданных открыток составило 3157 штук.

Это событие традиционно собирает огромное количество горожан и туристов, создавая уникальную атмосферу общения, обмена впечатлениями и памятными посланиями близким людям. Совместно с "Почтой России" создана специальная площадка, позволяющая запечатлеть мгновения жизни, превратить эмоции в настоящие письма и открытки.

Каждый желающий имеет возможность совершенно бесплатно отправлять почтовую корреспонденцию по любому адресу в пределах России. Почтовая точка работает ежедневно вплоть до 25 мая включительно, часы приема писем — с 13:00 до 19:00, недалеко от центральной сцены фестиваля

Ранее мы сообщили о том, что лаборатория искусственного интеллекта организована на Книжном салоне.

Фото: Дмитрий Фуфаев/"Петербургский дневник"