iPhone XS превратили в iPhone 11 Pro за пару долларов

Для этого требуется специальная наклейка и 10 секунд времени.

Находчивые пользователи интернета нашли быстрый, а главное не затратный способ превратить iPhone XS в iPhone 11 Pro. В сети появился ролик, демонстрирующий волшебное преображение устройства.

Чтобы превратить iPhone XS в iPhone 11 Pro потребовалась специальная наклейка и 10 секунд времени. На записи видно, как владелец XS клеит на заднюю панель гаджета наклейку с тремя камерами. Этот способ, конечно, не улучшит качество съемки, однако визуально изменит устройство и сэкономит деньги "яблочников". Такая наклейка стоит пару долларов. В будущем подобную наклейку хотят сделать для iPhone X.

Ранее мы писали, что владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне.

Видео: Twitter / Angel Jiménez