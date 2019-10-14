  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:47
159
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

iPhone XS превратили в iPhone 11 Pro за пару долларов

0 0

Для этого требуется специальная наклейка и 10 секунд времени.

Находчивые пользователи интернета нашли быстрый, а главное не затратный способ превратить iPhone XS в iPhone 11 Pro. В сети появился ролик, демонстрирующий волшебное преображение устройства.

Чтобы превратить iPhone XS в iPhone 11 Pro потребовалась специальная наклейка и 10 секунд времени. На записи видно, как владелец XS клеит на заднюю панель гаджета наклейку с тремя камерами. Этот способ, конечно, не улучшит качество съемки, однако визуально изменит устройство и сэкономит деньги "яблочников". Такая наклейка стоит пару долларов. В будущем подобную наклейку хотят сделать для iPhone X.

Ранее мы писали, что владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне.

Видео: Twitter / Angel Jiménez

Теги: iphone 11 pro, видео, новые технологии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии