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За оскорбление учителей школьниками будут штрафовать родителей

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С такой инициативой выступил российский профсоюз образования

Инициаторы предлагают штрафовать родителей невоспитанных учеников на сумму до пяти тысяч рублей.

По статистике оскорблениям или насилию подвергаются до 70% педагогов. Это одна из самых частых причин увольнения учителей ""по собственному желанию"".

До этого о данной проблеме высказывались в Совете Федерации. Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов призывал решать эту проблему комплексно. По его мнению, нужно повышать статус и авторитет учителей в России, а также лучше защищать их права.

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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