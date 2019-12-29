За оскорбление учителей школьниками будут штрафовать родителей

С такой инициативой выступил российский профсоюз образования

Инициаторы предлагают штрафовать родителей невоспитанных учеников на сумму до пяти тысяч рублей.

По статистике оскорблениям или насилию подвергаются до 70% педагогов. Это одна из самых частых причин увольнения учителей "" по собственному желанию "".