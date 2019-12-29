За оскорбление учителей школьниками будут штрафовать родителей

Инициаторы предлагают штрафовать родителей невоспитанных учеников на сумму до пяти тысяч рублей.
По статистике оскорблениям или насилию подвергаются до 70% педагогов. Это одна из самых частых причин увольнения учителей ""по собственному желанию"".
До этого о данной проблеме высказывались в Совете Федерации. Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов призывал решать эту проблему комплексно. По его мнению, нужно повышать статус и авторитет учителей в России, а также лучше защищать их права.
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