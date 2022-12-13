Петербурженка заплатит штраф за то, что назвала соседку "очкариком"

Правоохранители установили, что утром 28 октября 2022 года, женщина, выходя из подъезда дома, остановилась рядом с соседкой и начала ее оскорблять, в том числе в нецензурной форме.

Прокуратура Кировского района по обращению петербурженки провела проверку по факту ее оскорбления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили, что утром 28 октября 2022 года, женщина, выходя из подъезда дома, остановилась рядом с соседкой и начала ее оскорблять, в том числе в нецензурной форме. Самым мягким оскорблением стало слово "очкарик".

Как отметили "Невские Новости", после случившегося было возбуждено административное дело. Правонарушительницу привлекли к ответственности в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.

Ещё она петербурженка заплатила штраф 3 тысячи рублей за оскорбление свекрови.

Фото: Piter.tv