За одну ночь в Петербурге "заминировали" 10 Сбербанков и бар

Неизвестные в ночь на 22 июля сообщили о нескольких бомбах, которые якобы заложены в различных местах Петербурга.

В Калининском районе Петербурга "заминировали" 10 отделений Сбербанка. Звонки о бомбе в одном из банков района поступили от анонима на номер "112" в 23:00 21 июля.

Взрывотехники и кинологи в ночь на субботу, 22 июля, проверили три отделения Сбербанка на проспекте Науки, два на Кондратьевском проспекте, а также на проспекте Металлистов, Пискаревском, Полюстровском проспектах и на Боткинской и Замшиной улицах. В ходе проверки подозрительные предметы не были обнаружены.

Позднее, в районе трех часов ночи, в дежурную службу позвонил администратор караоке-бара "Барвиха", расположенного в дома №2 по Клочкову переулку. Он заявил, что в клуб позвонил неизвестный и сообщил о заложенной там бомбе. Вскоре из бара эвакуировали всех посетителей и сотрудников, которых было около ста человек. В итоге взрывчатки в заведении не нашли.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности неизвестных, которые сообщили о двух бомбах.

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