За ночной шум петербуржцы заплатили более 600 тысяч рублей

Например, в Калининском районе петербуржец был привлечен к административной ответственности за ремонт, который он делал около полуночи.

Судебными приставами Санкт-Петербурга с начала года было возбуждено 88 исполнительных производств в отношении нарушителей тишины, в рамках которых взыскано более 640 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФССП.

Например, в Калининском районе петербуржец был привлечен к административной ответственности за ремонт, который он делал около полуночи. Вынесенный штраф он проигнорировал, его протокол был направлен судебным приставам.

В итоге 2000 рублей были удержаны с банковского счета должника.

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Фото: пресс-служба ФССП