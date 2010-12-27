За недостоверную информацию в декларациях мундепов могут лишить полномочий

В ЗакСе решили узаконить штрафные санкции для петербургских чиновников.

По новому законопроекту, рассмотренному в среду, 16 октября, муниципальные депутаты будут нести наказание из-за предоставления неверных сведений о личных доходах, заявленных в декларации. Нарушителей могут привлечь к ответственности через органы местного управления или суд. На рассмотрение предложение внесла прокуратура.

Авторы данной инициативы предполагают, что муниципалитет будет штрафовать чиновников даже за незначительные ошибки. Четких критериев помарки указано не было.

Депутат Михаил Амосов возмутился данной инициативой, исходящей от прокуратуры и предложил составить подобный проект самостоятельно. Также он назвал неверной ситуацию, когда избранного депутата могут лишить полномочий через суд.

Недавно мы писали, что ЗакС собирается ввести штрафы за искажение информации о свалках.

Фото: assembly.spb.ru