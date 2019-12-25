За неделю от клещей пострадали более тысячи петербуржцев

Заражен инфекциями оказался каждый четвертый исследованный клещ.

За неделю (20-26 мая) на укусы клещей пожаловались 1009 петербуржцев, 171 из них ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

Большинство укушенных пострадали за пределами города. В черте города официально зафиксировали 115 укусов, больше всего в Пушкинском районе – 42 случая.

Заражен инфекциями оказался каждый четвертый исследованный клещ. Всего на исследование принесли 1 388 клещей, пять из них оказались заражены вирусным энцефалитом, еще 361 содержали возбудитель клещевого боррелиоза.

Ранее Роспотребнадзор по Ленобласти предупредил о высокой активности клещей.

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