За неделю спасатели Ленобласти семь раз выезжали на помощь пострадавшим

В том числе они проводили аварийно-спасательные работы при ДТП.

Аварийно-спасательная служба Ленобласти опубликовала итоги своей работы на прошлой неделе в официальной группе во "ВКонтакте".

По данным организации, с 12 по 18 декабря поисково-спасательные подразделения выезжали на помощь пострадавшим семь раз. В том числе к аварийно-спасательным работам при ДТП – 1 раз (спасен 1 человек, погиб 1 человек).

В Гатчине на выходных росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться с места ДТП.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО