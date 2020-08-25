За неделю сотрудники ГАТИ выписали штрафов на 8,6 миллиона рублей

В основном нарушения были замечены в самовольном производством работ и неисполнении обязанностей по содержанию фасадов.

За прошедшую неделю государственная административно-техническая инспекция начислила региональным компаниям штрафы на сумму 8,6 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Как правило, предприятия не выполняли обязанности по содержанию фасадов, а также самовольно производили ремонтные работы. Самый крупный штраф на сумму 1,17 миллиона рублей выплатят ООО "Агроторг" и ООО "БЭТА Эстейт". Организации не выполнили обязанности по ремонту, очистке и промывке фасадов здания, а также самовольно изменили фасад одного из зданий: судя по фото, по адресу располагается один из магазинов сети супермаркета.

"Росстройинвест" за самовольное производство работ на коммуникациях и складирование материалов, необеспечение безопасного прохода пешеходов, а также отсутствие ограждения зоны производства работ и информационного щита на Плесецкой улице пополнит казну на 600 тысяч рублей. ПАО "Россети Ленэнерго" выплатит городу 400 тысяч рублей из-за того, что во время ремонтных работ не было ограждений опасной зоны.

Ранее мы писали, что движение по участку проспекта Энгельса ограничат до лета из-за ремонта трамвайных путей.

Фото: пресс-служба ГАТИ