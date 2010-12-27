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Петербург за неделю избавили больше чем от 700 тонн грязи и мусора
Сегодня, 13:46
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nadiputintseva
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Петербург за неделю избавили больше чем от 700 тонн грязи и мусора

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От пыли тротуары и дороги отмывают водой.

Санкт-Петербург продолжают готовить к началу туристического сезона и потеплению. Вместе с наступлением тепла из-под сугробов показались мусор и грязь. 9 апреля в Комитете по благоустройству рассказали, что за минувшую неделю с улиц убрали 476 тонн мусора и 277 тонн смета.

Также известно, что от зимней грязи улицы отчищали более 7,3 тыс. смен техники и 9,5 тыс. смен дворников.

Предприятия стараются максимально  использовать теплые часы для того, чтобы работать с водою. Первая теплая ночь на 9 апреля позволила мыть дороги круглосуточно. С 30 марта дорожники использовали почти 36 тысяч кубометров воды.

Пишет администрация Василеостровского района

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что улицы Петербурга моют и пылесосят к майским праздникам.

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Теги: новости спб , уборка города
Категории: Новости СПб Происшествия

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