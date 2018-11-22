За неделю с улиц Петербурга вывезли 5 килограммов опасных отходов

Также было вывезено 2 медицинских термометра.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности отчитался о работе в период с 4 по 10 марта. За это время с улиц Петербурга вывезли 4,6 килограмма опасных отходов и 2 медицинских термометра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В "Экострой" за минувшую неделю поступило 232 обращения петербуржцев по вопросам экологической безопасности. Так было вывезено 4,6 килограмма опасных отходов и 2 медицинских термометра. Также за неделю от наплавных загрязнений и мусора на водоемах Петербурга было собрано 48 кубических метров отходов.

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