Петербургскую компанию оштрафуют за свалку возле реки Сестры

Нарушителю грозит штраф до 250 тысяч рублей.

Прокуратура Курортного района совместно с Роспотребнадзором проверила деятельность компании ООО "Доринвест+", которая занимается уборкой территорий в Петербурге. Специалисты нашли ряд нарушений, которые необходимо устранить. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Оказалось, что сотрудники компании оставляли на земельном участке, где проводятся работы, спецтехнику. При этом функционального зонирования в этом месте не было. Кроме того, у "Доринвест+" отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение. Плюс ко всему, компания хранит на набережной реки Сестры в Сестрорецке ржавые производственные отходы в виде мусоросборников.

В отношении генерального директора компании вынесено представление об устранении нарушений. Кроме того, было возбуждено два административных дела. Нарушителю грозит штраф до 250 тысяч рублей.

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Фото: procspb.ru