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В детской стоматологии на Пограничника Гарькавого нашли нарушения
Сегодня, 14:57
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Alena_Zinovieva

В детской стоматологии на Пограничника Гарькавого нашли нарушения

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В медучреждении не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы.

Прокуратура Петербурга нашла в детской стоматологической клинике №28 на улице Пограничника Гарькавого многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. По словам специалистов, здесь не соблюдались правила по стерилизации и дезинфекции инструментов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Во время проверки специалисты установили, что материал, в который упаковывали стерилизованные предметы, использовался многократно. В журнале контроля были наклеены отработанные химические индикаторы, а в отделении платных услуг отработанные шприцы разбирали без дезинфекции.

Кроме того, в предоперационной нашли немедицинскую мебель, а в коридорах мебель с дефектами. На сайте поликлиники нет информации о сотрудниках и перечне жизненно необходимых препаратов.

По результатам проверки сотрудники прокуратуры вынесли представление об устранении нарушений в адрес главного врача. Они потребовали привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Ранее мы писали, что в поликлинике Пушкина нарушали правила пожарной безопасности.

Фото: pixabay.com

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Теги: детская стоматология, нарушения, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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