Видео: на Северном кладбище начнут проводить рейды по выявлению "мусорных нарушителей"

Принять такие меры районную администрацию вынудили посетители кладбища, которые постоянно устраивают несанкционированные свалки.

На кладбище "Северное" вблизи п. Кангас сейчас производятся только подзахоронения, но выборжане посещают расположенные там могилы. При этом, к сожалению, многие посетители оставляют мусор прямо у мест захоронений или бросают неподалеку.

Уже в течение трех лет отдел по охране окружающей среды районной администрации проводит постоянную работу по очистке территории от несанкционированных свалок, но на месте убранных скоплений мусора тут же появляются новые.

Мы планировали в этом году осуществлять благоустройство кладбища - закупить вазоны, высадить цветы и цветущие кустарники, установить скамейки. Но мы не можем подойти к этому вопросу в связи с тем, что постоянно занимаемся уборкой несанкционированных свалок. Елена Баронкина, начальник отдела природных ресурсов администрации МО "Выборгский район"

На территории кладбища установлены 4 больших мусорных контейнера, но при этом люди продолжают мусорить. Для того, чтобы минимизировать это кощунство, местная администрация, отвечающая за чистоту и порядок на данной территории, собирается применять кардинальные меры.

Мы будем устраивать рейды. Будем выезжать на кладбище несколько раз в неделю и ходить по территории. Если мы увидим что кто-то мусорит или оставляет мусор, то того человека ждет административное наказание и штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей согласно областного закона об административных правонарушениях. Анна Каграманян, начальник отдела охраны окружающей среды МО "Выборгский район"

Администрация Выборгского района обращается к гражданам с просьбой уважительно относиться к очищенным от мусора территориям кладбищ и не осквернять могилы.

Фото, видео: Piter.TV