За неделю петербуржцы заплатили за парковку на Петроградке около 11 миллионов рублей

С недавних пор зона платной парковки в Северной столице была расширена.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга отчитался об итогах первой недели работы зоны платной парковки на территории Петроградского района. Как сообщил "Петербургский дневник", суммарный объём парковочных сессий в новой оплачиваемой зоне составил свыше 11 миллионов рублей. Эта услуга оказалась востребованной, при этом водители и жители района отмечают, что на дорогах стало заметно свободнее.

С 1 июля 2023 года зона платной парковки расположилась на 141 улице Петроградского района. По словам заместителя председателя Комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова, причин перевода парковки в платный режим несколько. Одна из основных – избыточная автомобилизация.

Ранее мы писали, что заявление на льготное парковочное разрешение оформили более 10 тыс. петербуржцев.

Фото: Piter.TV