За неделю на дороги Петербурга вылили 82 литра шампуня

Также за эти 7 дней с дорог убрали 2 238 тонн мусора и смёта.

За прошедшую неделю специалисты помыли улицы Петербурга с помощью 32 тысяч кубометров воды и 82 литров специального шампуня. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Также за эти 7 дней с дорог убрали 2 238 тонн мусора и смёта, в том числе только за выходные удалось убрать 747 тонн мусора. Ежедневно на улицах Петербурга работали более тысячи дворников и 410 единиц техники.

Также все дороги города регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами.

На пляже Канонерского острова активисты убирали мусор.

Фото:ВК/ Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга