На пляже Канонерского острова активисты убирали мусор

Активисты вышли на пляж в субботу.

Накануне, 29 сентября, активисты Петербурга вышли на берег Канонерского острова, чтобы собрать мусор.

Среди собравшихся 500 петербуржцев были как активисты, так волонтеры и неравнодушные отдыхающие, сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на представителей молодежного движения "Город перемен". Всего было собрано около тонны мусора. Отмечается, что помимо этого было очищено 200 метров пляжа.

Организаторы субботника вручили участникам подарки, а затем устроили пикник. Также участники движения уверены, что этот субботник не будет последним.

Ранее мы писали, что на берег реки Новая вновь вернулись грязь и мусор.

Фото: молодежное движение "Город перемен"