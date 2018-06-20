Петербурженку будут судить за подделку документов на наследство

Женщина хотела завладеть квартирой государства.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении женщины, которая обманным путем завладела квартирой на Загородном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела, женщина подделала решение суда о праве на наследство. С этими документами она пришла в Росреестр и зарегистрировала право собственности на себя. Сотрудники Росреестра не знали об обмане, поэтому оформили документы на мошенницу.

До этого квартира на Загородном проспекте принадлежала администрации Центрального района. Таким образом обвиняемая нанесла ущерб городу в размере более шести миллионов рублей.

Подозреваемая долгое время скрывалась от правосудия и была объявлена в розыск. Женщина попалась в начале 2019 года, когда пыталась пересечь границу страны.

После задержания петербурженку заключили под стражу. Ее дело рассмотрит Смольнинский районный суд Петербурга.

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Фото: Piter.TV