Суд Петербурга рассмотрит дело о пытках 13-летнего школьника

В преступлении обвиняются двое молодых людей.

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрит дело о пытках несовершеннолетнего. Уголовное дело возбуждено в отношении двоих местных жителей. На данный момент материалы расследования переданы в инстанцию. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Отметим, что по версии следствия преступление совершено 19 февраля. Подозреваемые Сергей Караванов и Илья Беляков в квартире по Будапештской улице решили наказать 13-летнего юношу за то, что тот якобы домогался годовалой сестры. В результате они напали на подростка. В руках у злоумышленников был ремень с металлической бляхой. Он оставил около 20 следов на теле мальчика. Также его избивали руками и ногами, электрошокером.

Сейчас дело к производству еще не принято.

Фото: Piter.tv