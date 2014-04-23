За прошлую неделю скорая помощь Ленобласти отработала 9814 вызовов

В больницах оказался 2721 человек.

За прошлую неделю скорая помощь Ленинградской области отработала 9814 вызовов, доставив в медучреждения региона 2721 пациента, среди которых – 370 детей. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Одинокую пенсионерку из Всеволожского района с низким сахаром медики спасли, по голосу поняв, что женщине нужна срочная помощь.

Также за прошедшую неделю медики отработали 2553 вызова к пациентам с болезнями сердечно-сосудистой системы и совершили 67 выездов на дорожные аварии, 34 пострадавших были госпитализированы в больницы региона.

Фото: администрация Ленобласти