За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 357 петербуржцев

Еще 9 пациентов, у которых инфекция протекала в тяжелой форме, ушли из жизни.

За минувшие сутки положительный ПЦР-тест в Петербурге получили 357 жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 7 мая.

Победить болезнь смогли 410 человек. Еще 9 пациентов, у которых инфекция протекала в тяжелой форме, ушли из жизни.

Отметим, что в городе развернуто более 1,5 тыс. коек в ковидных стационарах. Лечение проходят 1 351 петербуржцев. Из них 111 человек доставили в больницы накануне, 6 мая. К аппаратам ИВЛ подключено 33 человека.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге выросла госпитализация с ковидом.

Фото: Piter.tv