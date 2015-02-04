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За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 357 петербуржцев
Сегодня, 14:23
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За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 357 петербуржцев

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Еще 9 пациентов, у которых инфекция протекала в тяжелой форме, ушли из жизни. 

За минувшие сутки положительный ПЦР-тест в Петербурге получили 357 жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 7 мая.

Победить болезнь смогли 410 человек. Еще 9 пациентов, у которых инфекция протекала в тяжелой форме, ушли из жизни. 

Отметим, что в городе развернуто более 1,5 тыс. коек в ковидных стационарах. Лечение проходят 1 351 петербуржцев. Из них 111 человек доставили в больницы накануне, 6 мая. К аппаратам ИВЛ подключено 33 человека.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге выросла госпитализация с ковидом.

Фото: Piter.tv

Теги: 122, борьба с ковид, оперативный штаб, число заболевших
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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