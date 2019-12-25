За минувшие сутки ещё 179 петербуржцев заболели COVID-19

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 4 696 в 84 регионах.

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что в Петербурге за прошедшие 24 часа ещё 179 горожан заболели COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За минувшие сутки в России коронавирусом заболели – 4 696 человек в 84 регионах. Также зафиксировали 1253 больных без клинических проявлений. Согласно данным центра, больше всего зараженных в Москве. За сутки там заболел 681 человек. Далее в списке по убыванию идут Петербург, Московская область, Ростовская область и Хабаровский край.

Наименьший прирост заболевших наблюдается Чукотском автономном округе — 0%.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 15,5 тыс. человек.

Фото:Piter.TV