За месяц суды Петербурга рассмотрели 3,7 тыс. дел по протестным акциям

По статье о дискредитации Вооруженных сил в петербургские суды поступило 24 дела. Из них 20 рассмотрели, еще 4 вернули.

В пятницу, 25 марта, стало известно, что с 24 февраля в петербургские суды поступило 4 555 дел об участии в протестных акциях. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

На сегодняшний день рассмотрели 3 710 дел, отложили 344 и обжаловали 1 318. Так, по 861 делу назначили административный арест, штрафы выписали по 4 256 делам. Еще 210 дел прекратили, возвратили 533, а обязательные работы назначили в 123 случаях.

В Красногвардейский и Невский суды чаще других приговаривали к аресту – 159 арестов при 216 рассмотренных делах и 106 арестов из 174 рассмотренных дел соответственно.

Выборгский суд рассмотрел 423 дела, причем 103 из них завершились арестом, 108 — штрафом, 106 прекращены и 101 — возвращено.

Фрунзенский суд назначил арест в 95 случаях, штраф – в 84 случаях из 205 рассмотренных дел.

Добавим, что по статье о дискредитации Вооруженных сил в петербургские суды поступило 24 дела. Из них 20 рассмотрели, еще 4 вернули.

Ранее мы писали, что в СПбГУ решили не торопиться с отчислением студентов, задержанных на протестных акциях.

Фото: Piter.tv

