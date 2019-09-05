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За месяц суды Петербурга рассмотрели 3,7 тыс. дел по протестным акциям
Сегодня, 19:35
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За месяц суды Петербурга рассмотрели 3,7 тыс. дел по протестным акциям

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По статье о дискредитации Вооруженных сил в петербургские суды поступило 24 дела. Из них 20 рассмотрели, еще 4 вернули. 

В пятницу, 25 марта, стало известно, что с 24 февраля в петербургские суды поступило 4 555 дел об участии в протестных акциях. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

На сегодняшний день рассмотрели 3 710 дел, отложили 344 и обжаловали 1 318. Так, по 861 делу назначили административный арест, штрафы выписали по 4 256 делам. Еще 210 дел прекратили, возвратили 533, а обязательные работы назначили в 123 случаях. 

В Красногвардейский и Невский суды чаще других приговаривали к аресту – 159 арестов при 216 рассмотренных делах и 106 арестов из 174 рассмотренных дел соответственно. 

Выборгский суд рассмотрел 423 дела, причем 103 из них завершились арестом, 108 — штрафом, 106 прекращены и 101 — возвращено. 

Фрунзенский суд назначил арест в 95 случаях, штраф – в 84 случаях из 205 рассмотренных дел. 

Добавим, что по статье о дискредитации Вооруженных сил в петербургские суды поступило 24 дела. Из них 20 рассмотрели, еще 4 вернули. 

Ранее мы писали, что в СПбГУ решили не торопиться с отчислением студентов, задержанных на протестных акциях.

Фото: Piter.tv
 

Теги: акции протеста, аресты, суды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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