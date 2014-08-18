За месяц петербуржцы потратили более 95 млн рублей на платную парковку Петроградского района

На сегодняшний день действует около 11 тыс. парковочных разрешений.

Во вторник, 1 августа, Комитет по транспорту подвел итоги за месяц работы платной парковки в Петроградском районе Петербурга.

На сегодняшний день действует около 11 тыс. парковочных разрешений. За июль было зафиксировано 460 автомобилей с закрытыми или снятыми номерами: от посторонних предметов очищено 226 государственных знаков, 194 машины обнаружены без них. Доходы от эксплуатации платной парковки достигли 95 млн рублей.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что стоимость годового разрешения составляет 1800 рублей, двухгодичного – 3600 рублей, а трехлетнего – 5400 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге расширят зону платной парковки.

Фото: Piter.TV