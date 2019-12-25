За месяц камеры в Петербурге зафиксировали более 460 тысяч нарушений ПДД

В городе работают как стационарные, так и передвижные комплексы.

Комплексы фотовидеофиксации зафиксировали более 460 тыс. нарушений ПДД в мае в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

В 95% случаях водители нарушали скоростной режим. 9 тыс. нарушений связано с остановкой или стоянкой в неположенном месте, 6 тыс. касается движения грузовиков далее второй полосы.

Помимо стационарных также появляются передвижные комплексы, ими управляет Городской мониторинговый центр. Они работают на аварийно-опасных участках во всех районах Петербурга.

Всего с начала года камеры помогли зафиксировали 1,5 млн нарушений.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в июне на двух участках трассы М-11 "Нева" повысят скоростной режим до 130 км/ч.

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