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За месяц камеры в Петербурге зафиксировали более 460 тысяч нарушений ПДД
Сегодня, 16:53
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

За месяц камеры в Петербурге зафиксировали более 460 тысяч нарушений ПДД

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В городе работают как стационарные, так и передвижные комплексы.

Комплексы фотовидеофиксации зафиксировали более 460 тыс. нарушений ПДД в мае в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи. 

В 95% случаях водители нарушали скоростной режим. 9 тыс. нарушений связано с остановкой или стоянкой в неположенном месте, 6 тыс. касается движения грузовиков далее второй полосы. 

Помимо стационарных также появляются передвижные комплексы, ими управляет Городской мониторинговый центр. Они работают на аварийно-опасных участках во всех районах Петербурга. 

Всего с начала года камеры помогли зафиксировали 1,5 млн нарушений. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в июне на двух участках трассы М-11 "Нева" повысят скоростной режим до 130 км/ч. 

Фото: pixabay.com

Теги: камеры видеонаблюдения, нарушения пдд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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