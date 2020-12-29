В июне на двух участках трассы М-11 "Нева" повысят скоростной режим до 130 км/ч

Такой скоростной лимит разрешено вводить на трассах высшей технической категории с разделенными встречными потоками.

На двух участках платной трассы "М-11", которое соединяет Москву и Петербург, увеличат разрешенную скорость до 130 км/час. Об этом накануне сообщила пресс-служба "Автодора".

Речь идет об отрезках с 59-го по 146-й км в Московской и Тверской области, а также с 546-го по 680-й в Новгородской, Ленинградской областях и Петербургу. Отмечается, что это не единственные участки, на которых разрешенная скорость до 130 км/ч.

Повысить скоростной режим позволило качество дороги, высокий уровень ее содержания и обустройства. На трассе нет пешеходных переходов и пересечений с другими дорогами на одном уровне. Увеличивать скоростной лимит планируют и дальше.

Ранее стало известно о том, что Петербург подпишет на ПМЭФ соглашение об инвестициях в строительство Витебской развязки. Она станет частью Широтной магистрали скоростного движения.

Фото: пресс-служба "Автодора"