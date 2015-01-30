За лето в Петербурге отдохнули более 1,5 тыс. школьников из Мариуполя

Ребята возвращаются домой. В Северной столице их ждут в осенние и зимние каникулы.

С 23 июня на сменах в лагере "Дружных" на Карельском перешейке побывали свыше 1,5 тысяч детей из Мариуполя. Месяц спустя ребята возвращаются домой. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Напомним, что школьники из города-побратима провели лето в Северной столице с пользой: побывали на экскурсиях, поучаствовали в викторинах и квестах. Также для детей организовывали различные развлекательные мероприятия, например – кинопоказы. Старшеклассники во время первой смены побывали на празднике выпускников "Алые паруса", а в третью смену они могли наблюдать за репетицией парада ВМФ и погулять в парке "Остров фортов".

В следующий раз мариупольских школьников примут в городе на Неве во время осенних и зимних каникул.

Ранее мы сообщили о том, что житель Петербурга подарил 400 сладких наборов детям из Мариуполя.

Фото: Администрация Петербурга