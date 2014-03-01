Власти Мариуполя попросили Петербург забрать детей на осенние и зимние каникулы

Петербург продолжает собирать гуманитарную помощь для жителей Мариуполя.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что город собирает гуманитарную помощь для жителей Мариуполя, готовит подарки для будущих школьников.

В эфире Радио России градоначальник отметил, что на этой неделе открывается четвертая смена в лагере "Дружных" для школьников из морской столицы Донбасса, ждут подростков 13-15 лет. Власти из Мариуполя попросили продолжить практику таких поездок и организовать их на осенних и зимних каникулах, Смольный решил поддержать предложение.

Отметим, что дети сменами по две недели отдыхают в Курортном районе в сопровождении петербургских педагогов и учителей из родного города.

Фото: Piter.tv