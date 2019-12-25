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Свыше полутора тысяч детей из Мариуполя получили бесплатные путевки в лагерь под Петербургом
Сегодня, 18:55
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Свыше полутора тысяч детей из Мариуполя получили бесплатные путевки в лагерь под Петербургом

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Около 40 ребят являются выпускниками, в связи с чем их пригласили на праздник "Алые паруса".

Более 1,5 тыс. школьников из Мариуполя приедут в Северную столицу на "Петербургские каникулы". Их примут в детском лагере Курортного района "Дружных". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

Первая смена в оздоровительном центре начнется 23 июня. Каждый лот составляет две недели. Для школьников подготовили экскурсии, творческие и спортивные мероприятия, квесты, образовательные программы.

Кроме того, около 40 ребят являются выпускниками, в связи с чем их пригласили на праздник "Алые паруса".

Маленьких жителей Мариуполя привезут на специальном поезде. Их сопроводят сотрудники МЧС.

Ранее на Piter.tv: спикер ЗакСа показал лагерь в Петербурге, в который приедут дети из Мариуполя.

Фото:  Piter.tv

Теги: детский лагерь для детей из мариуполя, лагерь дружных, петербургские каникулы, смольный
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости России,

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