Свыше полутора тысяч детей из Мариуполя получили бесплатные путевки в лагерь под Петербургом

Около 40 ребят являются выпускниками, в связи с чем их пригласили на праздник "Алые паруса".

Более 1,5 тыс. школьников из Мариуполя приедут в Северную столицу на "Петербургские каникулы". Их примут в детском лагере Курортного района "Дружных". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Первая смена в оздоровительном центре начнется 23 июня. Каждый лот составляет две недели. Для школьников подготовили экскурсии, творческие и спортивные мероприятия, квесты, образовательные программы.

Кроме того, около 40 ребят являются выпускниками, в связи с чем их пригласили на праздник "Алые паруса".

Маленьких жителей Мариуполя привезут на специальном поезде. Их сопроводят сотрудники МЧС.

Ранее на Piter.tv: спикер ЗакСа показал лагерь в Петербурге, в который приедут дети из Мариуполя.

Фото: Piter.tv