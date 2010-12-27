За лето в Петербурге проверили более пяти километров труб

Специалисты нашли более 800 повреждений.

За лето "Теплосеть" проверила более пяти километров труб в 11 районах Петербурга. За три месяца специалисты провели 18 основных и семь повторных гидравлических испытаний. Теплосети Северной столицы практически готовы к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба энергетической организации.

За время проверок в Петербурге обнаружили 849 повреждений, при этом 227 из них выявили на магистральных теплосетях. В настоящее время большинство повреждений устранено. На отдельных участках города продолжаются работы.

Ранее мы писали, что в трех районах проведут повторные испытания теплосетей.

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