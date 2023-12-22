Ущерб, причиненный владельцу электросамоката, превысил 74 тысячи рублей.

За кражу электросамоката петербуржец отправлен в колонию строгого режима. Об этом сообщила прокуратура Приморского района Петербурга.

Суд установил, что в ночь с 20 на 21 октября 2023 года подсудимый проник в подземный паркинг, расположенный в д. 35, корп. 2 по улице Мебельной и похитил электросамокат. Ущерб, причиненный владельцу электросамоката, превысил 74 тысячи рублей.

Петербуржец был признан виновным, ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге задержали рецидивиста, подозреваемого в краже из квартиры пенсионера на улице Савушкина.

Фото: unsplash