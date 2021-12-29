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За год в эксплуатацию ввели 22 проблемных многоэтажки в Петербурге
Сегодня, 21:55
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За год в эксплуатацию ввели 22 проблемных многоэтажки в Петербурге

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В этом году должны ввести в эксплуатацию ЖК "Трио", "Парнас" (2 и 3 очередь), "Ломоносов" (3 очередь), "Изумрудный", "Осень" и "Новая Скандинавия".

В прошлом году в Северной столице ввели в эксплуатацию 22 многоквартирных дома на 6 804 квартиры. Они находились в списке проблемных объектов долевого строительства, передают в комитете по строительству. 

В 12 жилых комплексов общей жилой площадью 295 773 кв. метров. В их число входят ЖК "Славянский-2", "Светлый мир. Жизнь…", "Панорамы залива", "Три апельсина", "Парголово", "Парнас", "На Заречной", "Вариант", "Аист", "Знание", "Ломоносов" и "Новая Скандинавия".

В Смольном добавили, что в ближайшие два года вопрос с обманутыми дольщиками планируют решить полностью. Так, в этом году должны ввести в эксплуатацию ЖК "Трио", "Парнас" (2 и 3 очередь), "Ломоносов" (3 очередь), "Изумрудный", "Осень" и "Новая Скандинавия".

В грядущем году еще два многоквартирных жилых дома введут в эксплуатацию: ЖК "На Заречной" (третья очередь строительства) и ЖК "Ломоносов" (корпус 4).

Ранее обманутые дольщики в Пушкине 7 лет дожидаются сдачу ЖК "Дворянское сословие". По словам покупателей местных квартир, работы на объекте не ведут уже 2 года.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дольщики, многоэтажки, обманутые
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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