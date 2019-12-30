За год проживание в петербургских отелях подорожало на 6%

Больше всего рост показали пятизвездочные отели.

В Петербурге за последний год увеличилось проживание в отелях. Показатель в среднем увеличился на шесть процентов. При этом загрузка местных гостиниц достигала 70 процентов. По результатам 2019 года объем предложений в гостиничной недвижимости составил 19,5 тысяч номеров. Об этом сообщили аналитики компании IPG.Estate.

Тариф за номер в среднем на территории города составляет девять тысяч рублей. Максимальный рост стоимости замечен в категориях пятизвездочных отелей. Он составил 11 процентов по сравнению с данными 2018 года. Сейчас доля подобных гостиниц в Петербурге достигает 15 процентов от общего количества отелей. В сегменте трех звезд - 29 процентов.

Ранее Piter.tv писал о том, что в центре Петербурга из подвала выселили нелегальную гостиницу.

Фото: Piter.tv

