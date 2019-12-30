За 2019 год продажи автомобилей в Петербурге упали на 4%

За год продали 153 тысячи автомобилей.

В Петербурге стали меньше покупать автомобили. Такие данные за прошлвй год приводят аналитики компании "Auto-Dealer-СПб".

В 2019 году продали всего 153 628 автомобилей, что на 4% меньше, чем в 2018 году. Самым успешным месяцем при этом был декабрь, тогда продали 15 тысяч авто.

Лидером продаж стал бренд Kia, за год было продано 20 тысяч автомобилей данной марки. На втором месте – Hyundai (18,6 тысячи) и на третьем – Lada (18,2 тысячи). Пятёрку замкнули Renault и Volkswagen.

Эксперты: в России упали продажи новых автомобилей.

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