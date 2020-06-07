За год петербургские новостройки подорожали в 1,5 раза

Эксперты брали период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года.

За год новостройки в Петербурге подорожали в 1,5 раза. К такому выводу пришли эксперты агентства недвижимости "ПРАЙД ГРУПП".

По данным экспертов, в сентябре этого года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла фактически в 1,5 раза по сравнению с показателями сентября 2020 года. Осенью этого года стоимость "квадрата" составила 207 тысяч рублей.

Значительный рост зафиксировали в Кировском районе – за год цена за "квадрат" выросла более чем в 2 раза. В сентябре этого года "квадрат" оценивался в 259 тысяч рублей. На втором месте находится Калининский район – цена за "квадрат" выросла на 67%. Осенью стоимость квадратного метра составляла 207 тысяч рублей. И на третьем месте расположился Центральный район – стоимость "квадрата" в сентябре этого года достигла 273 тысяч рублей (за год +24%).

Эксперты уверены, ждать снижения цен не стоит.

Мы ждём дальнейших среднестатистических изменений в сторону роста. Надеюсь, больше такой взрывной динамики не повторится. Проектное финансирование, рост цен на стройматериалы и демографический прирост Петербурга и агломерации не позволит недвижимости идти вниз. Спрос порождает предложение. Алексей Бондарев, генеральный директор агентства недвижимости "ПРАЙД ГРУПП"

Ранее мы писали, что в Петербурге подорожала новая "вторичка" на фоне ажиотажного спроса.

Фото: Piter.tv