За год Единую карту петербуржца оформили 560 тыс. жителей города

Ее можно оформить в отделениях крупнейших банков.

За год в Северной столице "Единую карту петербуржца" приобрели 560 тыс. жителей. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Евгения Елина.

Основными сервисами карты являются платежное, транспортное и медицинское приложения. Так, например, горожане платят за проезд в метро 36 рублей вместо 55 рублей. Все персональные данные пользователей защищены.

За год к проекту присоединились Русский музей, Александринский театр, Большой Гостиный двор, Ленинградский зоопарк, хоккейный клуб "СКА" и футбольный клуб "Зенит", крупные сетевые магазины, аптеки, кафе и рестораны. Они предоставляют держателям карт скидки и бонусы.

В скором времени в мобильном приложении появятся новые сервисы. Сервис "Льготы" позволит владельцу карты узнать о положенных ему мерах поддержки, а в "Городском диалоге" петербуржцы смогут проходить опросы и получать обратную связь.

Также в пресс-службе подчеркнули, что Петербург входит в ТОП-10 регионов по уровню развития цифровизации.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцам восстановят неиспользованные проездные билеты.

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