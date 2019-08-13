Петербуржцам восстановят неиспользованные проездные билеты

Срок действия нельготных проездных, по которым с 28 марта по 30 апреля не совершалось поездок, будет восстановлен после снятия ограничений.

Неиспользованные проездные билеты жителей Петербурга будут восстановлены с первого дня после снятия всех ограничений. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Максима Соколова.

Такое решение приняла Межведомственная транспортная рабочая группа при городском координационном совете по борьбе с коронавирусом. Ранее было известно, что проездные восстановят только владельцам льготных и бесплатных билетов. Но в администрацию продолжали обращаться петербуржцы, не имеющие права на льготный проезд, но у которых на руках были проездные, купленные до 28 марта.

Срок действия нельготных проездных, по которым с 28 марта по 30 апреля не совершалось поездок, будет восстановлен после снятия ограничений.

Ранее в петербургском метрополитене рассказали о продлении проездных для льготников.

Фото: Piter.TV