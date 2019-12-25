В Петербурге планируют отменить 17 видов проездных билетов

При этом 20 видов проездных останутся.

Комитет по транспорту официально рассказал о своих предложениях по тарифному плану для общественного транспорта на 2021 год. Часть проездных исчезнут совсем.

Первое предложение комитета – распространить действие Единого электронного билета "Подорожник" на пригородные маршруты. При этом планируется упразднить проездные на 2, 4, 6, 7 суток; исчезнуть могут некоторые виды месячных билетов для наземного транспорта; многоразовые проездные на метро; комбинированный билет на 10 поездок и бумажные проездные на месяц. Причина – маленький спрос. Упразднят 17 видов проездных, а 20 оставят.

Разовый тариф на проезд в метро в 2021 году составит 60 рублей, в наземном транспорте – 55 рублей. Льготные проездные для школьников и студентов будут дешевле верхнего предела, установленного Социальным кодексом. Льготные проездные для пенсионеров, ветеранов труда и федеральных льготников будут компенсировать из городского бюджета.

В 2021 году поездка по карте "Мир" в метро обойдется в 44 рубля, по "Единой карте петербуржца" — в 39 рублей.

В Петербурге продлен период восстановления льготного проездного.

Фото: Piter.tv