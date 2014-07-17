За деревней Цапелька на трассе Р-23 столкнулись две фуры

Из-за ДТП движение по дороге затруднено.

В Псковской области сегодня, 12 декабря, произошло ДТП с участием двух фур. Об этом сообщил корреспондент Piter.tv.

Тяжелогрузы столкнулись на трассе Р-23 за деревней Цапелька. Из-за аварии движение на данном участке шоссе затруднено. По словам очевидца, две фуры полностью заняли полосу движения. На месте работает регулировщик.

Информация о пострадавших уточняется. Выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.tv сообищили, что в ДТП с грузовиком в Новгородской области погибли четыре человека.

Видео: Piter.tv