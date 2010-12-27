Около ТРК "Варшавский экспресс" построят два жилых дома

Ожидается, что они появятся в конце 2024 года.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы выдала разрешение ООО "ЛСС Варшавская" на строительство многоквартирных жилых домов на улице Красуцкого. Недалеко находится ТРК "Варшавский экспресс".

Ранее территория принадлежала РЖД. Помимо двух жилых домов также появится подземный паркинг площадью около 100 тыс.квадратных метров. Оба дома высотой 11-13 этажей планируют построить к концу 2024 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Всеволожской улицы пожаловались на сливы бетонных отходов у домов.

Фото: vk.com/discountspb_ru