В Ленобласти за 2021 год убрали почти 100 000 кубометров свалок

При этом, по данным регионального правительства, в 2021 году количество несанкционированных свалок в Ленобласти сократилось в два раза.

В Ленобласти объем убранных свалок за текущий год приближается к 100 000 кубометров. Всего за этот год ликвидировано 598 мест несанкционированного размещения отходов.

При этом, по данным регионального правительства, в 2021 году количество несанкционированных свалок в Ленобласти сократилось в два раза. Информацию о свалках в комитет эконадзора присылают местные жители.

Также, как отметили в правительстве, количество свалок увеличивается в теплые сезоны, так как это связано с туристическим потоком.

В Выборгском районе Петербурга ликвидируют три свалки до конца ноября.

Фото: Piter.tv