В Ленобласти за 2021 год убрали почти 100 000 кубометров свалок

В Ленобласти объем убранных свалок за текущий год приближается к 100 000 кубометров. Всего за этот год ликвидировано 598 мест несанкционированного размещения отходов.
При этом, по данным регионального правительства, в 2021 году количество несанкционированных свалок в Ленобласти сократилось в два раза. Информацию о свалках в комитет эконадзора присылают местные жители.
Также, как отметили в правительстве, количество свалок увеличивается в теплые сезоны, так как это связано с туристическим потоком.
В Выборгском районе Петербурга ликвидируют три свалки до конца ноября.
Фото: Piter.tv
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