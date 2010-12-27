За год пассажиропоток на международных линиях в "Пулково" вырос на 11 %

В этом году аэропорт обслужил 10 054 894 человек.

За 2018 год пассажиропоток на международных линиях в "Пулково" вырос на 11 %. С января по июль аэропорт обслужил 10 054 894 человек. Об этом сообщает пресс-служба воздушных ворот города.

По сравнению с прошлым годом на 7 % вырос пассажиропоток и на внутренних линиях. В этом году он достиг цифры в 6 082 713 человек. Самыми востребованными внутренними направлениями стали рейсы в Москву, Симферополь, Сочи, Калининград и Екатеринбург. За границу из "Пулково" чаще всего летают в турецкую Анталью, Франкфурт-на-Майне, Минск, Ларнаку и Париж.

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Фото: visit-petersburg.ru