В "Пулково" проверили здоровье 185 амадинов

Птицы прилетели в Петербург на самолете.

В "Пулково" проверили состояние здоровья 185 амадинов, которые прилетели накануне в Петербург. До Северной столицы птицы из рода вьюрковых ткачиков добирались не сами, а на самолете. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Петербургу.

Амадины прибыли в ветеринарно-контрольный пункт "Грузовой терминал Пулково" из Краснодарского края. Птиц осмотрели и проверили ветеринарные документы. Пернатые оказались здоровы, поэтому они могут продолжить свое путешествие по стране.

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