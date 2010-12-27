Цаплям приглянулась дамба в Петербурге

Наблюдатели насчитали больше 10 птиц.

Возле Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС) наблюдатели заметили цапель. Всего насчитали около 10 птиц. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По словам орнитолога Зоологического института РАН Владимира Храброго, это весьма необычная для Северной столицы ситуация. Он предполагает, что вблизи дамбы сложились благоприятные условия для цапель. Специалист предупредил горожан, что птицами можно любоваться только издали, так как они очень пугливы.

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