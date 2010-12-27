В четверг в Петербурге будет по-летнему тепло

Сегодня воздух в городе на Неве прогреется до плюс 21-23 градусов.

В четверг, 5 сентября, в Петербурге ожидается по-настоящему летняя погода. В этот день воздух в городе на Неве прогреется до плюс 21-23 градусов. Будет солнечно и без осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Синоптик рассказал, что город оказался в узкой полосе повышенного атмосферного давления. Ветра с юга и солнечные лучи поспособствуют хорошему дневному прогреву.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в России в ближайшие дни.

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