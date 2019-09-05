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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в ближайшие дни

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В некоторых регионах России ожидается похолодание до минус 2-3 градусов.

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в ближайшие дни. Синоптики предупредили, что жителям некоторых регионов страны стоит готовиться к заморозкам и мокрому снегу. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на слова заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной.

Так, ночью 6 и 7 сентября в Поволжье температура воздуха опустится до минус 3 градусов. Похолодание до минус 2 градусов ожидается в  Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях.

На Таймыре 7 сентября пройдет дождь со снегом, а в Магаданской области ночью ожидается похолодание до минус 7–10 градусов.

При этом в европейскую часть России придет летнее тепло. В Москве в конце недели столбики термометров покажут плюс 20-22 градуса. В Петербурге будет прохладнее — плюс 19-21 градус.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал о трудностях своей работы.

Фото: pixabay.com

Теги: гидрометцентр, погода в россии, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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