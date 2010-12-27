Синоптик Александр Колесов рассказал о трудностях своей работы

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о трудностях своей работы. Он отметил, что расстраивается, когда прогнозы не сбываются или оказываются неверными. Об этом пишет "Петербургский дневник".
Синоптик отметил, что Петербург находится в очень сложном регионе, где на погоду влияет морской климат двух огромных водоемов - Финского залива и Ладоги. Это сказывается на точности прогнозов в течение всего года.
Налетел ветер с залива и все поменялось.
Александр Колесов
Колесов подчеркнул, что наука не всесильна, поэтому точный прогноз можно составить лишь на пять дней.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Петербурге в начале сентября.
Фото: Facebook / Александр Колесов
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