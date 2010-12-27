Синоптик Александр Колесов рассказал о трудностях своей работы

Специалист расстраивается, когда прогнозы не сбываются или оказываются неверными.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о трудностях своей работы. Он отметил, что расстраивается, когда прогнозы не сбываются или оказываются неверными. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Синоптик отметил, что Петербург находится в очень сложном регионе, где на погоду влияет морской климат двух огромных водоемов - Финского залива и Ладоги. Это сказывается на точности прогнозов в течение всего года.

Налетел ветер с залива и все поменялось. Александр Колесов

Колесов подчеркнул, что наука не всесильна, поэтому точный прогноз можно составить лишь на пять дней.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Петербурге в начале сентября.

Фото: Facebook / Александр Колесов