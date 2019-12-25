Изначальный прогноз корейских властей и специалистов предполагал начало второй волны осенью или зимой.

Южная Корея заявила о новой волне коронавируса, которая может продлиться несколько месяцев. Об этом рассказала глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи Чон Ын Гён.

По её словам, вторая волна началась в Сеуле после того, как вирус стал распространяться из двух ночных клубов в районе Итэвон. Ожидается, что она будет идти до осени.

Мы изначально полагали, что вторая волна начнется осенью или зимой. Чон Ын Гён, глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний

По её словам, изначальный прогноз корейских властей и специалистов предполагал начало второй волны осенью или зимой. Она отметила, что распространение новой коронавирусной инфекции продолжится пока люди не перестанут контактировать друг с другом.

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